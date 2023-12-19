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10:03, 19 декабря 2023Силовые структуры

Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи россиянина задержали

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве рабочего из-за траншеи

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Полицейские задержали мужчину после стрельбы по строителям в Краснодаре, в результате которой один из них не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, задержанным оказался 39-летний местный житель. В его доме нашли ружье, из которого, предположительно, и был произведен выстрел в сотрудника строительной компании.

Неизвестный открыл стрельбу по краснодарским строителям из-за «неправильно» вырытой траншеи в воскресенье, 17 декабря. По данным источников, вечером мужчина ворвался в вагончик на Боннской улице, начал кричать, а затем достал оружие и выстрелил в находящихся внутри рабочих. В результате действий злоумышленника 61-летний строитель получил ранение в голову, а его 52-летний напарник — в ногу. Их обоих доставили в больницу, но врачи смогли спасти только одного.

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      Олеся Мицкевич
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