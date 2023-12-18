В российском городе мужчина открыл стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи

В Краснодаре неизвестный застрелил строителя из-за «неправильно» вырытой траншеи

В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по строителям из-за «неправильно» вырытой траншеи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером мужчина ворвался в вагончик строителей на Боннской улице и стал агрессивно себя вести: кричал, что они якобы неправильно и не в том месте вырыли какую-то траншею. Затем он достал оружие и начал стрелять. 61-летний строитель получил огнестрельное ранение в голову, а его 52-летний напарник в ногу. Обоих госпитализировали, однако медики не смогли спасти одного из них.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли патроны и гильзы 12 калибра. Они разыскивают нападавшего. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

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