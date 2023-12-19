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14:17, 19 декабря 2023Культура

Селин Дион потеряла контроль над телом из-за болезни

Певица Селин Дион потеряла контроль над мышцами из-за болезни

Фото: Steve Marcus / Reuters

Канадская певица Селин Дион потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности. Об этом сообщила ее сестра Клодетт Дион, передает DailyMail.

Родственница исполнительницы рассказала, что Дион не удается контролировать мышечные спазмы из-за болезни, а ее близкие не могут помочь ей облегчить боль. «Она много работает, но не может контролировать свои мышцы», — отметила Клодетт Дион.

Сестра артистки добавила, что диагноз Селин мало изучен и пока лекарство, способное помочь звезде, не найдено, однако близкие исполнительницы не теряют надежду, а сама Дион мечтает вернуться на сцену.

«Голосовые связки — это мышцы, и сердце — тоже мышца. Это пугает меня больше всего. Поскольку частота этого диагноза — один случай на миллион, ученые не провели достаточного количества исследований, ведь это затронуло не так много людей», — поделилась Клодетт Дион.

Год назад Селин Дион сообщила, что отменяет концерты в Европе из-за заболевания. Артистка заявляла, что намерена сосредоточиться на лечении, чтобы остановить дальнейшее развитие болезни.

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      Анастасия Астахова
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