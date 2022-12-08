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15:29, 8 декабря 2022Забота о себе

Селин Дион рассказала о редком неизлечимом заболевании

Певице Селин Дион диагностировали чрезвычайно редкий синдром мышечной скованности

Фото: Famous / Globallookpress.com

Известной канадской певице Селин Дион диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание, из-за чего она вынуждена отменить свой концертный тур по Европе. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на Instagram артистки (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя Дион рассказала, что врачи диагностировали у нее синдром мышечной скованности — чрезвычайно редкую патологию, проявляющуюся постоянно нарастающей общей скованностью мышц. Заболевание влияет на центральную нервную систему человека, из-за чего у него повышается мышечный тонус и, как следствие, учащаются болезненные спазмы и переломы костей. При прогрессировании недуга становится сложно передвигаться, водить машину и в некоторых случаях самостоятельно питаться.

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Из-за болезни певица была вынуждена отменить запланированные концерты. «Я долгое время пыталась справиться с проблемами со здоровьем, и мне действительно трудно противостоять этим вызовам и рассказывать, через что я прошла… Мне больно говорить вам, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале», — объявила Дион в видеообращении к поклонникам ее творчества.

В ближайшее время артистка намерена сосредоточиться на лечении, чтобы постараться остановить дальнейшее развитие заболевания. Все деньги за билеты будут возвращены.

Ранее Дион из-за проблем со здоровьем уже отменила около 20 запланированных концертов по Северной Америке. Певица надеялась, что лечение поможет ей справиться с болезнью.

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Наталья Обрядина
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