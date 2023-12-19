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09:22, 19 декабря 2023Россия

Погоня полицейских за машиной скорой в российском городе попала на видео

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за водителем скорой помощи

В Екатеринбурге на улице Куйбышева сотрудники полиции устроили погоню за водителем машины скорой помощи. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном видео видно, как по дороге в российском городе на скорости движется карета скорой. Ее преследуют сотрудники Госавтоинспекции. «Идем по Куйбышева, подходим к Белинского. Скоряк неостановку замутил», — прокомментировал ситуацию один из правоохранителей.

Кроме того, слышно, как из другой машины по громкоговорителю шоферу приказывают сбросить скорость и припарковаться, однако он игнорирует указание.

В Минздраве по Свердловской области отметили, что это была машина частной неотложной помощи. По неподтвержденным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД пояснили, что преследование вели патрульные машины полиции.

Ранее сообщалось, что в Перми сотрудникам полиции пришлось открыть огонь во время погони. За рулем преследуемого авто находился 19-летний россиянин. Юношу задержали, его раненого друга доставили в больницу.

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      Анна Щербакова
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