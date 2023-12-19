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07:40, 19 декабря 2023Россия

Попавший под санкции глава российского региона пообещал помогать бойцам СВО

Алтайский глава Хорохордин пообещал помогать бойцам СВО, несмотря на санкции
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, попавший в санкционный список Евросоюза, пообещал продолжить помогать бойцам специальной военной операции (СВО), которые являются его земляками. Свой комментарий по ситуации он оставил в Telegram-канале.

18 декабря ЕС представил очередной санкционный список, состоящий из 147 фигурантов, в него в числе прочих вошел и глава российского региона.

Хорохордин отметил, что узнал об этом из средств массовой информации. «Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены», — написал он.

Алтайский глава заверил, что ни у него, ни у членов его семьи нет никаких активов на Западе.

Ранее сообщалось, что глава Бурятии Алексей Цыденов притворился участником спецоперации, которому нужна психологическая помощь. Во время заседания по поддержке бойцов и их семей он под видом военнослужащего позвонил на прямую линию для консультации.

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      Анна Щербакова
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