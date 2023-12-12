Глава российского региона притворился участником СВО

Глава Бурятии притворился участником СВО, которому нужна психологическая помощь

Глава Бурятии Алексей Цыденов притворился участником специальной военной операции (СВО), которому нужна психологическая помощь. Во время заседания по поддержке бойцов и их семей он под видом военнослужащего позвонил на прямую линию для консультации. Подробности разговора с оператором были приведены на официальном республиканском портале.

Беседой глава российского региона остался недоволен — ему не хватило информации, которую дал представитель социальных служб.

Сейчас в Бурятии действуют 14 кабинетов медико-психологического консультирования, которые должны помогать участникам войны. Однако, как предположил Цыденов, об их деятельности мало кто знает.

«Эта информация должна доходить до человека превентивно, даже навязчиво, поскольку он вернулся не из самых легких условий, он растерян», — отметил глава Бурятии.

Сам Цыденов, судя по открытым источникам, в армии не служил. В 1998 году он окончил (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) вуз и почти сразу приступил к работе на Дальневосточной железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области выплатят по миллиону бойцам спецоперации, получившим инвалидность.