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20:31, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша назвала невероятной одну деталь в интервью с Михалковым

Блогер Стрелец заявила, что Михалков не согласовывал заранее вопросы к интервью
Никита Михалков и Надежда Стрелец

Никита Михалков и Надежда Стрелец. Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Популярная российская блогерша и журналистка Надежда Стрелец заявила, что российский режиссер и актер Никита Михалков, у которого она взяла интервью, не согласовывал заранее вопросы к нему. Об этой детали она рассказала во время беседы с артистом, доступной на YouTube.

В разговоре с режиссером Стрелец подчеркнула, что Михалков не попросил прислать ему вопросы и темы интервью на согласование. «Это просто невероятно. Вы не представляете, на сегодняшнее время на YouTube — это роскошь», — отметила журналистка.

Стрелец объяснила, что многие участники ее шоу выдвигают ей такие условия. По словам блогерши, герои интервью не только просят прислать заранее вопросы, но и вносят правки в финальный монтаж. Тех, кто приходит на интервью без подобной подготовки, журналистка назвала давно забытыми героями.

Ранее Стрелец раскрыла одно преимущество Москвы перед Дубаем. По словам блогерши, в ОАЭ трудно снимать в общественных местах из-за местных законов. При этом в Москве, отметила журналистка, таких проблем у нее не возникает.

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      Мария Большакова
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