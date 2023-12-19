Популярная блогерша назвала невероятной одну деталь в интервью с Михалковым

Блогер Стрелец заявила, что Михалков не согласовывал заранее вопросы к интервью

Популярная российская блогерша и журналистка Надежда Стрелец заявила, что российский режиссер и актер Никита Михалков, у которого она взяла интервью, не согласовывал заранее вопросы к нему. Об этой детали она рассказала во время беседы с артистом, доступной на YouTube.

В разговоре с режиссером Стрелец подчеркнула, что Михалков не попросил прислать ему вопросы и темы интервью на согласование. «Это просто невероятно. Вы не представляете, на сегодняшнее время на YouTube — это роскошь», — отметила журналистка.

Стрелец объяснила, что многие участники ее шоу выдвигают ей такие условия. По словам блогерши, герои интервью не только просят прислать заранее вопросы, но и вносят правки в финальный монтаж. Тех, кто приходит на интервью без подобной подготовки, журналистка назвала давно забытыми героями.

Ранее Стрелец раскрыла одно преимущество Москвы перед Дубаем. По словам блогерши, в ОАЭ трудно снимать в общественных местах из-за местных законов. При этом в Москве, отметила журналистка, таких проблем у нее не возникает.