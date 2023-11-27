Известная российская блогерша назвала преимущество Москвы перед Дубаем

Блогерша Стрелец заявила, что в Дубае трудно снимать в общественных местах

Известная российская блогерша и журналистка Надежда Стрелец заявила, что в Дубае, в отличие от Москвы, трудно снимать в общественных местах из-за законов ОАЭ. Преимущество столицы России она назвала в интервью с моделью Викторией Лопыревой, доступном на YouTube.

«В Москве мы можем с тобой идти по Патрикам (Патриаршим прудам — прим. «Ленты.ру», снимать где угодно. Кто бы к нам в кадр ни попал, в целом, если человек захочет устроить какие-то нам проблемы, он может это сделать, но это [будет] сложно», — раскрыла блогерша, снимавшая интервью с моделью в Дубае.

Стрелец отметила, что в ОАЭ ее съемочная команда, напротив, ограничена в работе в общественных местах из-за законов страны. Она заявила, что если местный житель попадет в кадр фото или видео, которое впоследствии окажется в сети, то у снимающего будут серьезные проблемы. По словам журналистки, личная конфиденциальность в ОАЭ возведена в культ.

Ранее известная блогерша Дина Саева также пожаловалась на эту особенность Арабских Эмиратов. Она заявила, что в случае, если в ее видео попадет местный житель, то он может попросить удалить снятое.