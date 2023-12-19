Посол Израиля в России заявил о переговорах о прекращении огня в Газе

Посол Израиля Бен Цви: Израиль ведет с США переговоры о прекращении огня в Газе

Израиль ведет с США и Катаром переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала Россия-24.

«Некоторые переговоры сейчас ведутся. Шеф нашего "Моссада" [Давид Барнеа] вместе с шефом ЦРУ [Уильямом Бернсом] и премьер-министром Катара [Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани] сейчас ведут переговоры именно о том, как найти решение о прекращении огня и об освобождении наших заложников», — отметил посол.

Бен Цви также отметил, что переговоры о перемирии не ведутся. По его мнению, «о перемирии с ХАМАС не о чем говорить».

Ранее директор ЦРУ Бернс встретился в Варшаве с директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и чиновниками из Катара. Целью переговоров стала задача добиться возобновления переговоров Тель-Авива с радикальной палестинской группировкой ХАМАС по вопросу освобождения заложников. Переговоры по данному вопросу прервались в начале декабря.