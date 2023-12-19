Среда обитания
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15:40, 19 декабря 2023Среда обитания

Появились кадры с угрожающими сжечь город реками лавы в Исландии

Появились кадры с реками лавы в Исландии, угрожающими сжечь город Гриндавик

Фото: Civil Protection of Iceland / Reuters

Реки лавы после извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес утекают в другую сторону от города Гриндавик, который находился под угрозой быть сожженным. В сети появились кадры с места происшествия, их публикует Reuters.

В ноябре четыре тысячи жителей рыбацкого города, расположенного в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявик, были эвакуированы. Теперь у населенного пункта появился шанс остаться целым, хотя согласно прогнозам, сейсмическая активность в этой местности будет продолжаться следующие несколько месяцев.

Фото: Civil Protection of Iceland / Handout / Reuters

Правительство Исландии заявило, что на данный момент извержение вулкана не представляет опасности для жизни. На появившихся в сети снимках можно увидеть оставшуюся после извержения четырехкилометровую трещину, заполненную желтой лавой.

Ранее сообщалось, что извержение оказалось гораздо сильнее предыдущих на полуострове Рейкьянес. Это связано с землетрясением, которое зафиксировали там накануне.

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      Александра Качан
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