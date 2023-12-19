Премьер Ирландии индийского происхождения пожаловался на миграционный кризис

Премьер Варадкар: Ирландия переживает самый серьезный миграционный кризис

Ирландия переживает самый серьезный миграционный кризис в истории страны из-за наплыва украинских беженцев. Об этом в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил премьер-министр страны Лео Варадкар, известный индийскими корнями. Разговор был опубликован в Telegram-канале пранкеров.

«В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю. В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на 9 месяцев поселил в своем доме беженца с Украины», — отметил ирландский премьер.

Также он отметил, что не уверен в готовности Ирландии выступить гарантом мирных переговоров для Украины. Кроме того, Варадкар выступил за самоопределение Северной Ирландии и ее отделение от Великобритании, однако отказался проводить параллели с воссоединением Крыма с Россией.

Лео Варадкар — премьер-министр Ирландии с 2017 по 2020 год и с 2022 года по настоящее время. Его отец родом из индийского города Мумбаи, где политик в 2003 году, будучи врачом, проходил стажировку.

Ранее Варадкар сообщил, что правительство до конца года планирует принять ряд мер, отменяющих льготы на бесплатное проживание для беженцев с Украины. По его словам, в данном вопросе Ирландия должна опираться на практику других стран, которые не предоставляют украинцам право на бессрочное бесплатное проживание.