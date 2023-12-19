Продавец рассказал о самой раздражающей привычке посетителей секс-шопов

Сотрудник секс-шопа перечислил правила поведения в магазинах для взрослых. Его рекомендации опубликовал GQ.

Тиктокер и продавец секс-шопа из Калифорнии, США, по имени Джек С. рассказал о том, как правильно вести себя во время выбора игрушек для взрослых и что в такие моменты делать не стоит.

По словам продавца, самая раздражающая привычка покупателей — это мастурбировать прямо в торговом зале. Таких клиентов отслеживают по камерам наблюдения и выгоняют. Джек С. также отметил, что не стоит открывать коробки с игрушками и трогать их руками, поскольку это негигиенично. Неправильно и пытаться прикладывать тестовые вибраторы к телу: подносить их к соскам или промежности. Тестировать эффекты можно лишь руками.

При этом продавец упомянул, что не стоит бояться осуждения со стороны персонала секс-шопа. По его словам, у сотрудников нет времени или желания анализировать чужие покупки, потому что весь ассортимент таких магазинов состоит из секс-игрушек. Кроме того, по его словам, «все мастурбируют», а значит, у любой игрушки есть свой клиент.

Ранее американец, семь лет работавший в секс-шопе, рассказал о самых странных покупателях и неприличных случаях. Одним из поразивших его событий стала помолвка, которая произошла в магазине.