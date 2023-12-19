Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах

Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон об образовании. Они устанавливают, что ученики не могут использовать мобильные телефоны во время уроков.

При этом исключением будут являться ситуации, которые связаны с угрозой жизни или здоровью школьников, учителей, а также другие экстренные случаи.

Помимо того, ученики также будут обязаны соблюдать на уроках дисциплину и правила поведения, установленные образовательным учреждением. Контроль за соблюдением правил будут вести преподаватели и руководство школы.

Ранее 6 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о запрете телефонов на уроках в школе. Кроме этого, закон устанавливает право преподавателей на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психологического насилия и оскорбления личности.