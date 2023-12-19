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15:24, 19 декабря 2023Мир

Путин словом «переиграли» оценил действия Запада на Украине в 2014 году

Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины в 2014 году

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Запад переиграл Россию в ситуации вокруг Украины 2014 года, использование им агрессивной позиции вынуждало Россию на ответные шаги. Действия западных стран оценил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, Запад не пошел на реализацию Минских договоренностей, а сразу же развязал там фактически войну. Он отметил, что Москва не делала ничего, но постепенно была вынуждена втянуться, чтобы защитить людей.

«Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что НАТО вплотную приблизился к российским границам, несмотря на обещание не расширяться. Он указал, что численность войск Североатлантического альянса в Восточной и Центральной Европе увеличивается.

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      Семен Александров
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