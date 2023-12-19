Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 19 декабря 2023Россия

Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Путин вручил участникам спецоперации звезды Героев России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда» Героя России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Глава государства вручил медали военным, особо отличившимся при выполнении боевых задач.

Путин подчеркнул, что российским военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевая серьезные испытания. «Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины», — сказал он.

В заключении президент пожелал награжденным бойцам и их сослуживцам здоровья и побед, а также поздравил с наступающим Новым годом.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в насилии

      Российского детского тренера по карате задержали за домогательства к девочкам

      Глава ФСБ рассказал о борьбе с засланными Украиной диверсантами

      Большинство молдаван оказались недовольны курсом развития страны

      Россиянам рассказали о долларе по 85 рублей

      Россиян предупредили о вреде экспресс-похудения перед Новым годом

      Семья из Германии получила убежище в России для спасения детей

      Российский вахтовик пронес алкоголь в самолет и не смог выйти из-за опьянения

      Россиянам раскрыли способы уменьшить калорийность новогодних блюд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости