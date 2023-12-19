Путин заявил о готовности идти до конца в защите интересов страны

Президент России Владимир Путин заявил о готовности идти до конца, защищая интересы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил об этом во время общения с военнослужащими, награжденными звездами Героя России. Он пояснил, что Родина всем дала возможность работать на Россию и ее народ.

«И мы все с вами, и я в том числе, пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут», — сказал президент.

Ранее во время расширенного заседания коллегии Минобороны Путин заявил, что большинство россиян настроены патриотически и поддерживают Вооруженные силы России. Он отметил, что поддержка граждан является опорой армии и флота, а также заявил о консолидации всех сил российского общества.