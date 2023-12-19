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14:59, 19 декабря 2023Россия

Путин отметил патриотический настрой россиян

Путин: большинство россиян настроены патриотически и поддерживают ВС России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Большинство россиян настроены патриотически и поддерживают Вооруженные силы (ВС) России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий», — сказал он.

Глава государства отметил, что поддержка граждан является опорой армии и флота, а также заявил о консолидации всех сил российского общества.

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6 декабря 2022

Ранее во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам главы государства, жители страны пожертвовали более 10 миллиардов рублей участникам СВО.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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