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18:34, 19 декабря 2023Наука и техника

Раскрыт неизвестный механизм заражения Эболой

В Техасском институте раскрыли механизм заражения клеток вирусом Эбола

Изображение: Texas Biomed

Ученые Техасского института биомедицинских исследований раскрыли ранее неизвестный механизм заражения клеток вирусом Эбола, который вызывают геморрагическую лихорадку Эбола. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Infectious Diseases.

Было показано, что вирус создает и использует межклеточные туннели для перемещения от клетки к клетке и уклонения от лекарственных препаратов. В частности, вирус генерирует нанотрубки, которые позволяют клеткам взаимодействовать путем обмена частицами на относительно большие расстояния — до 200 микрометров. Известно, что подобные структуры играют важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, рака, инфекции ВИЧ и гриппа.

Используя сканирующую электронную микроскопию и 3D-микроскопию высокого разрешения, ученые выяснили, что при заражении вирусом Эбола начинается усиленное формирование туннельных нанотрубок, содержащих вирусные частицы. При этом для начала синтеза нанотрубок не требуется полный вирус, а лишь отдельные его фрагменты, кодирующие определенные белки.

Ученые пока не знают, как вирусные частицы транспортируются через межклеточные туннели. Это помогут выяснить дальнейшие исследования с использованием таких методов, как лазерная микродиссекция для захвата отдельных клеток, масс-спектрометрия и секвенирование РНК с низким содержанием.

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      Александр Еникеев
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