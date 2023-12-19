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12:13, 19 декабря 2023Культура

Раскрыт райдер Инстасамки

Райдер рэперши Инстасамки включает приставку и килограмм куриных крыльев

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, ждет от заказчиков выступлений приставку Xbox в гостиничном номере, килограмм куриных крыльев и два кальяна в гримерке. Райдер артистки раскрыл Telegram-канал Baza.

Также исполнительница требует, чтобы ее и мужа — блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) — из аэропорта встречал Maybach или такси премиум-класса. При этом водитель автомобиля должен соблюдать тишину всю поездку и не делать фото- и видеосъемку.

В райдере указано, что во время перелетов пара пользуется ВИП-услугами, включая зал ожидания рейса бизнес-класса и проход на борт самолета. Подчеркивается, что на месте прибытия их должен встречать человек с табличкой NaMneCash.

Проживать Инстасамка согласна только в пятизвездочных гостиницах, в номере люкс c мини-баром и приставкой, к которой должны прилагаться игры серии Forza horizon. Летом в номере должен находиться солнцезащитный крем.

Ранее был раскрыт райдер комика и барда Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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