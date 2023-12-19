Раскрыта правда о романе Ирины Шейк с Томом Брэди

Анонимные источники раскрыли правду о романе российской модели Ирины Шейк с американским футболистом Томом Брэди. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Инсайдеры рассказали журналистам, что скоро 37-летняя манекенщица и 46-летний спортсмен официально прокомментируют свои отношения. Собеседники портала объяснили, что они часто видятся, но при этом не готовы сделать следующий шаг.

«У них пока нет полноценных отношений. Они видятся, когда им удобно. Им комфортно друг с другом до такой степени, что это приведет к чему-то более постоянному, если они позволят этому случиться», — отметили источники.

В октябре стало известно о расставании Ирины Шейк и Тома Брэди. Сообщалось, что спортсмен не смог полностью посвятить себя отношениям, поскольку в настоящий момент занят карьерой и бизнесом.