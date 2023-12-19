Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 19 декабря 2023Мир

Раскрыта желаемая Байденом тактика Израиля в секторе Газа

NYT: Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точечной борьбе в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Президент США Джо Байден хочет, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к более точечной борьбе в секторе Газа через три недели. Желаемую американским лидером тактику раскрыла газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что Байден и его главные помощники в последние дни подталкивают Израиль изменить свою тактику в конфликте в секторе Газа, предлагая израильской стороне надежную общественную поддержку.

Американские официальные лица подчеркнули, что предположение министра обороны Израиля Йоава Галланта о близком переходе ЦАХАЛ к этапу более низкой интенсивности в северной части анклава обнадеживает, однако они признают, что операция в Газе по-прежнему будет очень трудной.

Ранее Галлант после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином о способах снижения вреда для гражданских лиц от атак на Газу заявил, что Израиль скоро перейдет к следующему, менее интенсивному этапу операции. Глава Пентагона, в свою очередь, заверил, что американская поддержка безопасности Израиля остается непоколебима.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин резко высказался о расширении НАТО

      МИД Германии обвинили в покупке ненужного роскошного дома

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

      Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

      Путин заявил о приверженности целям СВО

      Российским нефтяникам предрекли проблемы из-за напряженности в Красном море

      Милохин оценил перспективу вернуться в Россию

      Стали известны детали обмена Ярошенко на Рида

      Россиян предупредили о симптомах приближающегося инфаркта

      Путин назвал рухнувший миф о западной технике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости