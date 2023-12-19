Раскрыта желаемая Байденом тактика Израиля в секторе Газа

NYT: Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точечной борьбе в секторе Газа

Президент США Джо Байден хочет, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к более точечной борьбе в секторе Газа через три недели. Желаемую американским лидером тактику раскрыла газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что Байден и его главные помощники в последние дни подталкивают Израиль изменить свою тактику в конфликте в секторе Газа, предлагая израильской стороне надежную общественную поддержку.

Американские официальные лица подчеркнули, что предположение министра обороны Израиля Йоава Галланта о близком переходе ЦАХАЛ к этапу более низкой интенсивности в северной части анклава обнадеживает, однако они признают, что операция в Газе по-прежнему будет очень трудной.

Ранее Галлант после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином о способах снижения вреда для гражданских лиц от атак на Газу заявил, что Израиль скоро перейдет к следующему, менее интенсивному этапу операции. Глава Пентагона, в свою очередь, заверил, что американская поддержка безопасности Израиля остается непоколебима.