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12:57, 19 декабря 2023Россия

Роспотребнадзор заявил о продолжении роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Роспотребнадзора.

«На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5 процента по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в 41 регионе страны показатели заболеваемости превышают среднероссийские. В структуре заболеваемости преобладают респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу. Их доля составляет 68,3 процента. Доля вирусов гриппа увеличивается и составляет 31,7 процента

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