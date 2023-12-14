Иммунолог назвал беспокойной эпидемиологическую ситуацию в России

Иммунолог Крючков назвал беспокойным текущий сезон заболеваемости в России

Текущий сезон заболеваемости респираторными заболеваниями в России можно назвать беспокойным. Так об эпидемиологической ситуации в стране в разговоре с «Лентой.ру» высказался генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

В целом беспокойный сезон, характеризуется тем, что есть самые разные заболевания, большая часть которых остается недиагностированными. Это значит, что мы не очень понимаем реальные пропорции Николай Крючков иммунолог

В первую очередь очень много россиян сейчас заболевают коронавирусом, отметил специалист.

«Продолжается тенденция на рост заболеваемости ковидом. Правда она, с моей точки зрения, через две недели начнет идти на временное снижение в новогодние дни. После 10-15 января будет снова заметный рост. Тем не менее, с начала октября этот рост продолжается. Мы видели в последние месяцы во второй половине августа — первой половине сентября всплеск, потом стабилизация на высоких уровнях и дальше еженедельный рост. По официальным данным каждая неделя к неделе с октября давала рост до 20 процентов в среднем по заболеваемости. Это довольно большой рост», — сказал он.

Иммунолог считает, что большая часть заболевших COVID-19 не выявлена, поскольку тестов стали делать гораздо меньше. Однако с гриппом и ОРВИ ситуация иная, утверждает Николай Крючков.

«Гриппа и ОРВИ должно быть меньше, чем в прошлый сезон, хотя все равно довольно много. Большого изменения в аутогенном составе возбудителя того же гриппа не произошло, плюс высокая заболеваемость другими ОРВИ была. Популяция некоторым образом готова к ОРВИ и гриппу лучше, чем это было в прошлом сезоне, когда в ковидные годы заболеваемость была либо совсем мизерная, либо на низком уровне», — заключил специалист.

12 декабря Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить в местах скопления людей и общественном транспорте маски, чтобы защититься от опасных инфекций. Позже в ведомстве пояснили, что рекомендации не означают, что власти обязаны ввести масочный режим. Также там сообщили, что за последние семь дней число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 8,8 процента по сравнению с предыдущей неделей.