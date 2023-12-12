Роспотребнадзор заявил о продолжающемся росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в России продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«На 49-й неделе в РФ продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8 процента по сравнению с прошлой неделей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вакцинацию прошли почти 52,5 процента от общего населения страны. Помимо того, по итогам последней недели в стране выявили более 107 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что впервые за три года в России объединились подъемы заболеваемости гриппом и COVID-19. По ее словам, число заболевших ОРВИ и обратившихся в больницу в России превысило миллион человек. Количество обращений по поводу коронавируса также растет.