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15:39, 19 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили о подводных камнях при аренде жилья на Новый год

Юрист Градсков: перед Новым годом может меняться цена аренды недвижимости

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков предупредил россиян о подводных камнях при аренде недвижимости на новогодние праздники. В беседе с «Известиями» он раскрыл основные нюансы, на которые стоит обратить внимание, чтобы безопасно снять жилье.

По словам эксперта, первое, с чем можно столкнуться, — изменение цены аренды. В связи с этим он напомнил, что применение повышенных тарифов должно быть четко оговорено в договоре аренды.

«Также в праздничные дни могут существовать ограничения или запреты на проведение шумных мероприятий или использование помещения для определенных целей, чтобы не нарушать общественный порядок и права других арендаторов», — добавил Градсков.

Креме того, продолжил эксперт, арендодатель может ввести особый режим работы в праздничные дни и тем самым повлиять на доступ квартиросъемщика к помещению.

В заключение Градсков предупредил, что в праздничные дни могут быть особые условия для расторжения договора аренды. Он порекомендовал внимательно изучить договор и проконсультироваться с юристом или специалистом по недвижимости для получения точной информации по данному вопросу.

Ранее юрист Илья Русяев посоветовал россиянам, которые планируют снять квартиру или другой объект на новогодние праздники, заранее сфотографировать помещение. По его словам, фотографии помогут избежать необоснованных обвинений в порче имущества, которые могут возникнуть со стороны арендодателя.

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      Варвара Кошечкина
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