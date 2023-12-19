Россиянам дали советы по выбору искусственной елки

При выборе искусственной ели россиянам посоветовали обращать внимание на запах

Россиянам при выборе искусственной ели посоветовали обратить внимание на отсутствие химического запаха. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

В федеральной службе заявили, что каждая искусственная елка имеет свой запах, который может служить показателем качества. Например, едкий химический запах говорит о том, что елку изготавливали из материалов, не соответствующим нормативам. При этом кратковременное присутствие слабого запаха пластика допустимо.

Россиянам также напомнили, что качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов. Также она может быть обработана специальными составами, исключающими возгорание.

Хорошая ель не должна иметь в составе опасных для здоровья веществ. Чтобы убедиться в качестве изделия, нужно попросить у продавца сертификат. Следует обратить внимание на дату изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана елка, и данные о производителе и предприятии, к которому можно обратиться с претензиями.

Ранее россиянам назвали способы уберечь новогоднюю ель от кошек. Отпугнуть домашних животных могут запах хвои и цитрусовых. Также рекомендуется закрепить дерево на устойчивой подставке или привязать его к стулу или к стене.