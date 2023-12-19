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18:41, 19 декабря 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по выбору искусственной елки

При выборе искусственной ели россиянам посоветовали обращать внимание на запах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россиянам при выборе искусственной ели посоветовали обратить внимание на отсутствие химического запаха. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

В федеральной службе заявили, что каждая искусственная елка имеет свой запах, который может служить показателем качества. Например, едкий химический запах говорит о том, что елку изготавливали из материалов, не соответствующим нормативам. При этом кратковременное присутствие слабого запаха пластика допустимо.

Россиянам также напомнили, что качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов. Также она может быть обработана специальными составами, исключающими возгорание.

Хорошая ель не должна иметь в составе опасных для здоровья веществ. Чтобы убедиться в качестве изделия, нужно попросить у продавца сертификат. Следует обратить внимание на дату изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана елка, и данные о производителе и предприятии, к которому можно обратиться с претензиями.

Ранее россиянам назвали способы уберечь новогоднюю ель от кошек. Отпугнуть домашних животных могут запах хвои и цитрусовых. Также рекомендуется закрепить дерево на устойчивой подставке или привязать его к стулу или к стене.

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      Мария Черкасова
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