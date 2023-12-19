Россиянам раскрыли способы уменьшить калорийность новогодних блюд

Повар Кузнецов: замените майонез сметаной для снижения калоража новогодних блюд

Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов раскрыл россиянам способы уменьшить калорийность блюд на Новый год. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь повар порекомендовал развести майонез со сметаной в пропорции 1:1, чтобы снизить калораж салатов. «На два салатника уходит целая большая упаковка майонеза, а это около 2500 калорий без учета остальных ингредиентов. При замене майонеза на сметану на вкус разница практически не будет заметна», — отметил он.

Собеседник издания также предложил отказаться от гарнира к горячим блюдам, в том числе от картошки. «Сам по себе он не несет в себе вреда, однако задумайтесь, действительно ли вам нужен гарнир на столе, где куча закусок в виде бутербродов, канапе и салатов?» — пояснил свой совет Кузнецов.

В заключение эксперт призвал добавлять в новогодние блюда свежие ингредиенты вместо консервированных продуктов или полуфабрикатов, поскольку последние задерживают лишнюю воду в организме, что приводит к отечности и нарушению пищеварения. «В оливье вместо соленых огурцов — обычные, а вместо колбасы — вареную курицу или говядину», — заключил повар.

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