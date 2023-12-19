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12:30, 19 декабря 2023Россия

Россиянин не хотел расставаться с женщиной и заразил ее ВИЧ

В Хабаровске осудили россиянина, заразившего женщину ВИЧ из страха расставания

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Хабаровском крае осудили на полтора года колонии поселения россиянина, который заразил свою сожительницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) из-за боязни разлуки. Об этом сообщает портал KP.RU.

По данным издания, мужчина знал, что у него диагностировали ВИЧ — он подписал документ, в котором соглашался с наступлением уголовной ответственности за намеренное заражение этим вирусом. Однако несмотря на это он игнорировал заболевание и считал, что ВИЧ в принципе не существует.

В итоге, когда он познакомился с женщиной, и у них начались отношения, то он не стал сообщать ей о диагнозе, так как боялся, что она с ним расстанется. Пострадавшая же узнала о том, что у нее ВИЧ лишь во время планового медобследования.

Кроме полутора лет в колонии-поселении россиянину присудили штраф — он должен заплатить потерпевшей компенсацию в 500 тысяч рублей.

Похожий случай ранее произошел в Нижнем Тагиле Свердловской области — там 23-летний монтажник умышленно заразил ВИЧ-инфекцией 17-летнюю школьницу.

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      Марк Леонов
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