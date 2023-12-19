Россиянка обвинила отца в домогательствах и инцесте

В Петербурге 22-летняя девушка обвинила отца в домогательствах и инцесте

В Петербурге 22-летняя местная жительница обвинила отца в домогательствах и инцесте. Об этом сообщает Piter.tv.

Девушка написала заявление в полицию, в котором подробно рассказала обо всех действиях 42-летнего мужчины. По словам пострадавшей, родственник совершал в отношении нее развратные действия с 2013 по 2018 год.

Силовики начали проверку и задержали мужчину. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее в Удмуртии 27-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю падчерицу и расправился с ее матерью. Его задержали.