Российские туристы массово устремились в Индию

За девять месяцев 2023 года россияне совершили более 60 тысяч поездок в Индию

За девять месяцев 2023 года российские туристы совершили более 60 тысяч поездок в Индию, что выше показателей всего 2022 года. О том, что отечественные путешественники массово устремились в эту азиатскую страну, рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник уточнил, что в 2022 году таких поездок было только 50 тысяч. Он также выразил мнение, что рост популярности Индии у россиян продолжится.

По словам Вольвача, число индийских туристов в России в 2023 году составило 24 тысячи. Он предположил, что этот показатель тоже превысит прошлогодний. Кроме того, замминистра заявил об уверенности в том, что туристы из Индии станут чаще приезжать в Россию, поскольку эта страна включена в список из 55 государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу в РФ на срок пребывания до 16 дней.

Ранее стало известно, что иностранные туристы с начала 2023 года забронировали вдвое больше мест в отечественных отелях, чем за аналогичный период 2022 года. В Минэкономразвития рассказали, что в первую очередь Россией интересуются туристы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Индии.

