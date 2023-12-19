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08:38, 19 декабря 2023Силовые структуры

Российских силовиков задержали за слив информации ритуальщикам

В Белгороде правоохранители задержали полицейских за слив данных ритуальщикам

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Белгороде правоохранители задержали шестерых полицейских за слив данных ритуальщикам. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, силовиков доставили в региональное управление Следственного комитета России (СКР). При этом уголовное дело на мужчин не возбудили до окончания служебной проверки.

Информацию о задержании Baza подтвердили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. В ведомстве отметили, что при подтверждении вины, должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Тульской области следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех предпринимателей, занимающихся оказанием ритуальных услуг. Они проходили обвиняемыми по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение незаконных действий»).

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