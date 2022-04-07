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ФСБ уличила российских полицейских во взятках от ритуальщиков

СКР возбудил дело о взятках против полицейских Тулы за сведения об умерших ритуальщикам

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Тульской области возбуждено уголовное дело против четырех предпринимателей, занимающихся оказанием ритуальных услуг, за дачу взяток полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение незаконных действий»). Расследование началось на основании материалов ФСБ и МВД, уличивших силовиков в коррупции.

Также под следствием оказались сотрудники правоохранительных органов, которые за деньги передавали данные об умерших.

По данным следствия, с 2020 по 2021 год коммерсанты за взятки получали персональные данные умерших, о которые полицейские узнавали по долгу службы. После чего ритуальщики вынуждали родственников покойников заключить с ними договоры на оказание похоронных услуг.

Подозреваемые задержаны. Следователи проводят их допросы, а также обыски. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов дела меры пресечения.

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Любовь Ширижик
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