Российским компаниям придется больше платить за иностранных специалистов

МВД: минимальная оплата труда иностранных специалистов в РФ вырастет в 1,5 раза

В 2024 году минимальная ежемесячная оплата труда высококвалифицированных иностранных специалистов в России вырастет в полтора раза и повысится с действующих 167 до 250 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. Его слова приводит «Прайм».

Таким образом, в квартальном выражении минимальный порог оплаты труда высококвалифицированных иностранных специалистов в России увеличится до 750 тысяч рублей. С учетом курсовой разницы подобную динамику следует считать приемлемой, уточнил Адзинов.

Он также отметил значительный рост уровня востребованности индийских высококвалифицированных специалистов у российских работодателей. Так, в 2023 году гражданам азиатской страны сотрудники МВД оформили в общей сложности 8,3 тысячи разрешений на работу в России. Этот показатель составил десятую часть от суммарного числа оформленных разрешений для иностранных работников. При этом доля высококвалифицированных индийских специалистов за это время выросла на десять процентов, заключил Адзинов.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса представителей российского крупного и среднего бизнеса сообщила, что сотрудникам отечественных компаний стали больше доплачивать за трудоустройство друзей. В некоторых случаях размер подобных премий достигает 70 тысяч рублей. Подобная практика существенно распространилась среди российских компаний на фоне общего дефицита высококвалифицированных кадров на местном рынке труда.