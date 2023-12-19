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12:25, 19 декабря 2023Экономика

Российским компаниям станет сложнее банкротиться

Суд в России предложил увеличить почти в 7 раз сумму долга для банкротства юрлиц

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Верховный суд России предложил увеличить сумму требований кредиторов при банкротстве юридических лиц с 300 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что нынешний минимум для компаний уступает даже показателю, необходимому для банкротства физического лица (500 тысяч рублей), в то время как при принятии первоначальной редакции предполагалось, что необходимое для запуска банкротства пороговое значение «возрастало в зависимости от масштабов экономической деятельности должника и важности решаемых им задач для государства». Из-за этого, следует из проекта, вынесенного на обсуждение Пленума Верховного суда, в настоящее время «данная логика необоснованно утрачена».

Новый вариант суммы-минимума, усложняющий банкротство юрлиц, предложен инстанцией с учетом накопленного за прошедшие годы уровня инфляции и индексов потребительских цен, а также того, что «пороговое значение должно оставаться актуальным в течение нескольких лет».

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года суды признали банкротами почти 163 тысячи россиян. Показатель увеличился на 34 процента в годовом выражении и стал рекордным. Больше всего граждан-банкротов в указанный период оказалось в Москве и Московской области (7,75 и 7,97 тысячи соответственно) и Краснодарском крае.

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      Дмитрий Воронин
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