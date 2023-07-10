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11:10, 10 июля 2023Экономика

В России установили новый рекорд по банкротству граждан

«Федресурс»: в 2023 году суды признали банкротами рекордные 163 тысячи россиян

Фото: Chernika 888 / Unsplash

В России обновили рекорд по банкротству граждан, со ссылкой на «Федресурс» сообщает газета «Известия».

За шесть месяцев 2023 года суды признали банкротами почти 163 тысячи россиян — на 34 процента больше в годовом выражении. Больше всего граждан-банкротов в Москве и Московской области (7,75 и 7,97 тысячи соответственно), Краснодарском крае (7,74 тысячи), Башкортостане (5,79 тысячи).

По итогам первого полугодия темпы прироста физлиц-банкротов продолжили замедляться — для сравнения, в 2022 году их число выросло на 37,8 процента в годовом выражении, а в 2021 — 106 процента. По словам руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, прирост банкротств граждан все еще высокий, и факт, что он начал замедляться, может говорить о появлении ограничений, связанных с загрузкой судов и арбитражных управляющих.

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В скором времени в России может стать популярнее инструмент внесудебного банкротства, заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. К этому приведет изменение процедуры, анонсированное Минэкономразвития. В ноябре 2022 года в ведомстве предложили уменьшить минимальный порог задолженности с 50 до 25 тысяч рублей, а максимальный — с 500 тысяч до миллиона рублей. Срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству, также намерены сократить вдвое, с десяти до пяти лет.

В первом квартале 2023 года число банкротов в России, с учетом индивидуальных предпринимателей, выросло на 40,3 процента в годовом выражении. Несостоятельными были признаны 76 тысяч россиян. По словам Торосова, такая динамика объясняется ростом информированности граждан о возможности списания долгов в случае проведения процедуры банкротства через суд.

Власти России обсуждают возможность обнуления банкротства физлиц, если пройдет определенный промежуток времени — десять или более лет. По словам Торосова, в ведомстве рассматривают вариант наделения россиян правом скрывать факт о давнем банкротстве. Министерство пока только рассуждает о создании механизма, и пока он «даже не в разработке», добавил он.

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    Вячеслав Агапов
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