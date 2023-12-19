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10:58, 19 декабря 2023Силовые структуры

Российский контрактник получил 6,5 года за дезертирство и побег из-под стражи

Суд дал 6,5 года контрактнику из Омска за дезертирство и побег из-под стражи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Омский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы рядового контрактника из Омска Максима Вихорева, самовольно оставившего воинскую часть и сбежавшего из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго восточного гарнизонного военного суда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 338 («Дезертирство в период мобилизации») и части 1 статьи 313 («Побег из-под стражи») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В зале суда подсудимый частично признал свою вину.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд назначил 2 года и 9 месяцев колонии общего режима военнослужащему, отказавшемуся ехать в зону специальной военной операции. Мужчину признали виновным по статье о неисполнении приказа.

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