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10:47, 19 декабря 2023Силовые структуры

Военный отказался ехать в зону СВО и был осужден

На Сахалине суд приговорил военного к колонии за отказ ехать в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима за отказ ехать в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 332 («Неисполнение приказа») УК РФ. Военный взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, осужденного хотели отправить в зону СВО, однако он, опасаясь за свою жизнь, 28 июля отказался это сделать. Мужчина объявил об этом в присутствии сослуживцев, чем поспособствовал и их отказу от приказа. Ранее некоторые из них не решались на это, но после действий коллеги тоже пошли на такой шаг.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа об участии в специальной военной операции и приговорил его почти к трем годам колонии.

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