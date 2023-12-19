Военный отказался ехать в зону СВО и был осужден

На Сахалине суд приговорил военного к колонии за отказ ехать в зону СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима за отказ ехать в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 332 («Неисполнение приказа») УК РФ. Военный взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, осужденного хотели отправить в зону СВО, однако он, опасаясь за свою жизнь, 28 июля отказался это сделать. Мужчина объявил об этом в присутствии сослуживцев, чем поспособствовал и их отказу от приказа. Ранее некоторые из них не решались на это, но после действий коллеги тоже пошли на такой шаг.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа об участии в специальной военной операции и приговорил его почти к трем годам колонии.