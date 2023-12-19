Российский уголовник удушил сожительницу из-за неприятных слов

На Сахалине задержали удушившего веревкой женщину уголовника

На Сахалине задержали 36-летнего ранее судимого российского уголовника, расправившегося с сожительницей. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступлению предшествовала ссора, во время которой уголовник и его возлюбленная наговорили друг другу много неприятных слов. После очередных оскорблений мужчина толкнул сожительницу на пол, схватил веревку, которой и удушил женщину.

На следующий день женщину без признаков жизни обнаружили в ее квартире на улице Советской в городе Корсаков. На время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в СИЗО.

14 декабря сообщалось, что 62-летний россиянин получил срок за нападение на жену с ножом из ревности.