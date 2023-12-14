Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:29, 14 декабря 2023Силовые структуры

Ревнивый пожилой россиянин напал с ножом на бывшую жену и получил срок

62-летний россиянин получил срок за нападение на жену с ножом из ревности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ульяновской области 62-летнего россиянина приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 25 марта в квартире дома по улице 50 лет Октября в городе Димитровград пожилой мужчина пришел к бывшей жене, чтобы выяснить отношения. Начавшаяся из ревности ссора закончилась конфликтом, в результате которого мужчина вооружился ножом и нанес бывшей супруге не менее 15 ударов ножом. Спасти жизнь женщине прибывшим медикам не удалось.

На время следствия осужденного отправили в СИЗО.

11 декабря сообщалось, что в Татарстане россиянин забил до смерти ревновавшую его сожительницу.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал информацию о месте размещения предвыборного штаба Путина

      Назван неочевидный ранний симптом деменции

      Продажи игровых консолей в России резко выросли

      СПБ Биржа нашла способ существовать под санкциями

      Посетителей пресс-конференции Путина начали дезинфицировать

      В России создали топливо из пакетов

      Россиянин заработал 600 тысяч рублей на шантаже невесты интимными снимками

      Советник Байдена обсудил ситуацию в секторе Газа с принцем Саудовской Аравии

      На Украине суд продилил арест пытавшемуся угнать российский самолет военному

      Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для Vogue

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости