Ревнивый пожилой россиянин напал с ножом на бывшую жену и получил срок

62-летний россиянин получил срок за нападение на жену с ножом из ревности

В Ульяновской области 62-летнего россиянина приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 25 марта в квартире дома по улице 50 лет Октября в городе Димитровград пожилой мужчина пришел к бывшей жене, чтобы выяснить отношения. Начавшаяся из ревности ссора закончилась конфликтом, в результате которого мужчина вооружился ножом и нанес бывшей супруге не менее 15 ударов ножом. Спасти жизнь женщине прибывшим медикам не удалось.

На время следствия осужденного отправили в СИЗО.

11 декабря сообщалось, что в Татарстане россиянин забил до смерти ревновавшую его сожительницу.

