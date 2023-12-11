Россиянин устал от ревности сожительницы и забил ее до смерти

В Татарстане россиянин забил до смерти ревновавшую его сожительницу

В Республике Татарстане к восьми годам колонии приговорили россиянина, забившего до смерти свою сожительницу. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 2 июля осужденный распивал алкоголь со своей 40-летней партнершей в СНТ Тукаевского района республики. Отмечается, что разгоряченная алкоголем женщина в какой-то момент начала нервировать мужчину тем, что принялась ревновать его к матери и старшей сестре. Мужчина устал от претензий сожительницы — он сначала нанес ей множество ударов по телу, а в конце схватил волосы и со всей силы ударил головой о спинку дивана.

Неизвестно, какое именно действие потерявшего над собой контроль мужчины стало роковым, но через несколько часов он заметил, что женщина больше не подает признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи запросили арест для 49-летнего мужчины, который расправился с сожительницей при помощи ножа.