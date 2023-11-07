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17:31, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин при помощи ножа расправился с сожительницей

В Москве следователи запросили арест для мужчины, который зарезал сожительницу

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве следователи запросили арест для 49-летнего мужчины, который расправился с сожительницей при помощи ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Задержанный во время допроса частично признал вину.

По данным следствия, пара была в квартире на улице Загорьевская, когда между ними возник конфликт и обвиняемый один раз ударил женщину в область грудной клетки. Своими действиями мужчина лишил ее жизни.

Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в расправе над падчерицей в квартире на юге столицы.

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