Россиянин при помощи ножа расправился с сожительницей

В Москве следователи запросили арест для мужчины, который зарезал сожительницу

В Москве следователи запросили арест для 49-летнего мужчины, который расправился с сожительницей при помощи ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Задержанный во время допроса частично признал вину.

По данным следствия, пара была в квартире на улице Загорьевская, когда между ними возник конфликт и обвиняемый один раз ударил женщину в область грудной клетки. Своими действиями мужчина лишил ее жизни.

Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в расправе над падчерицей в квартире на юге столицы.

