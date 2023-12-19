Российское МВД объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина

МВД России объявило в розыск журналиста Камалягина по уголовной статье

МВД России объявило в розыск журналиста и главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина (включен Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска МВД РФ.

Согласно информации на сайте ведомства, Камалягин разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется. Известно, что с марта 2022 года он находится за пределами России.

Ранее в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии. Его вызывали на допрос в качестве подозреваемого 28 ноября.

Кроме того, 10 ноября 2021 года Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент» (включен Минюстом в реестр иноагентов), который создали трое россиян, в числе которых был Камалягин.

