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13:17, 19 декабря 2023Силовые структуры

Российское МВД объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина

МВД России объявило в розыск журналиста Камалягина по уголовной статье

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск журналиста и главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина (включен Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска МВД РФ.

Согласно информации на сайте ведомства, Камалягин разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется. Известно, что с марта 2022 года он находится за пределами России.

Ранее в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии. Его вызывали на допрос в качестве подозреваемого 28 ноября.

Кроме того, 10 ноября 2021 года Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент» (включен Минюстом в реестр иноагентов), который создали трое россиян, в числе которых был Камалягин.

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      Олеся Мицкевич
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