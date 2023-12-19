Российское постпредство оценило новый пакет санкций ЕС

Постпредство России: санкции подрывают основы экономики стран ЕС

Очередные антироссийские рестрикции нужны бюрократам из Евросоюза, которые «выполняют план по санкциям». Об этом заявили в постпредстве РФ при ЕС.

«Уверены, что данный "пакет" запомнится странам-членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению», — указали в дипмиссии.

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. «В 12-м пакете мы предлагаем внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые еще больше ослабят военную машину России», — заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он также назвал новый пакет санкций четким посланием, смысл которого кроется в том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.

В новый персональный список ЕС попали 86 организаций и 61 физлицо. Также среди мер — запрет ввоз российских алмазов на территорию Евросоюза.