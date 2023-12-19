Российского детского тренера по карате задержали за домогательства к девочкам

В Сергиевом Посаде за домогательства к школьнице задержали тренера по карате

В Московской области задержали 32-летнего обладателя черного пояса по карате, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в течение последних трех месяцев детский тренер приставал минимум к четырем незнакомым школьницам в возрасте 10-12 лет. Мужчина спускал перед детьми штаны на улице, ублажал себя при несовершеннолетних и заставлял трогать его за гениталии. После задержания мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что все знали тренера детской школы карате как примерного семьянина и отца двоих детей.

10 ноября сообщалось, что в Хабаровской крае задержали 46-летнего тренера по тхэквондо за домогательства к маленьким ученицам.