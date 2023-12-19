Российскому фондовому рынку предрекли рост

Эксперт Рясков: в 2024-м рынок акций вырастет, индекс Мосбиржи подскочит до 3500

В следующем году российский рынок акций будет продолжать расти, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Об этом он рассказал в разговоре с «Известиями».

По прогнозам аналитика, индекс Мосбиржи поднимется до 3500 пунктов с текущих 3085 пунктов. Сейчас наиболее перспективными в организации видят акции внутреннего роста и экспортеров. «В сложившихся рыночных условиях считаем целесообразным иметь в составе портфеля акции качественных эмитентов из секторов нефтегаза, финансов, потребсектора и черной металлургии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией», — сказал он.

Привлекательность ценных бумаг с точки зрения инвестирования будет зависеть от динамики валютного курса, подчеркнул Рясков. На момент написания материала доллар по отношению к российской валюте торгуется на уровне 90,09 рубля, евро — 98,5 рубля.

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев считает, что в ближайшее время доллар будет находиться в интервале 89-91 рубль и евро в интервале 97-99 рублей.

