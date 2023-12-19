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15:40, 19 декабря 2023Ценности

Русскоязычные фанаты обругали Джареда Лето за фото в розовой шубе

Фото: @jaredleto

Русскоязычные фанаты обругали американского рок-музыканта и актера Джареда Лето за фото в необычном наряде. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 51-летний исполнитель запечатлен в прозрачном топе и черных штанах, поверх которых надета юбка. При этом на некоторых кадрах он позирует перед камерой в короткой шубе розового цвета.

Поклонники не оценили внешний вид кумира в комментариях под постом. «Что с тобой происходит?», «Джокер так не одевается», «Ну зачем, Джаред?», «Просила же не брать мои вещи без спроса!», «Ужас, все меньше уважения», — высказывались они.

В мае русскоязычные пользователи сети также высмеяли новое фото американского актера Джейсона Стэйтема. Тогда артист поделился снимком по случаю премьеры десятой части «Форсажа». На размещенном черно-белом кадре Стэйтем запечатлен в спортивном комплекте одежды и с ружьем в руках.

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      Карина Черных
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