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12:19, 22 мая 2023Ценности

Русскоязычные фанаты высмеяли новое фото Стэйтема с ружьем

Русскоязычные фанаты высмеяли актера Джейсона Стэйтема за цитату под новым фото с ружьем

Фото: @jasonstatham

Русскоязычные фанаты высмеяли новое фото американского актера Джейсона Стэйтема. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость поделилась снимком по случаю премьеры десятой части «Форсажа». На размещенном черно-белом кадре Стэйтем запечатлен в спортивном комплекте одежды и с ружьем в руках. «Иду копать могилы», — подписала кинозвезда пост, который набрал почти 1,5 миллиона лайков.

Данная фраза развеселила подписчиков актера, о чем они принялись писать в комментариях. «Лучше пойти на войну без патрона, чем в туалет без телефона», «Джейсон, мы приглашаем вас в Россию. Ваши цитаты ярко вошли в нашу жизнь и стали народным достоянием», «Моего друга сбила машина и теперь он мне не друг — ведь друзья на дороге не валяются», «В шоке от собственных цитат», «Говоришь на меня, переводишь на себя», — шутили они.

В декабре 2022 года российская модель Ирина Шейк поделилась снимком в необычном образе и развеселила русскоязычных фанатов. Знаменитость разместила серию фото, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. На ней был надет черный плащ, оформленный широким поясом. Ее образ дополнили носки бренда Nike с кожаными босоножками на шпильке.

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Мария Винар
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