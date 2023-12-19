Одного из самых разыскиваемых бандитов Европы поймали с женой советника Додика. Кто он такой и как они оказались вместе?

В Боснии при аресте наркобарона нашли жену соратника главы Республики Сербской

В Боснии и Герцеговине поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы — словенского наркоторговца Младена Самарджию по прозвищу Маки. Считается, что он связан с черногорским наркокартелем, который зарабатывал до миллиарда евро в год на латиноамериканском кокаине. К удивлению полицейских Самарджия был не один — кроме оружия и наркотиков, в его номере оказалась жена советника президента Республики Сербской.

Наркоторговца арестовали на боснийском курорте, где любили отдыхать балканские бандиты

33-летнего наркобарона схватили на горнолыжном курорте Яхорина — излюбленном месте отдыха балканской наркомафии. На курорте нередко видели верхушку «Кавача» — крупной черногорской банды, которая возит в Европу кокаин из Латинской Америки. Жена босса «Кавача» однажды провела в Яхорине всю зиму, видимо, не подозревая, что люди из конкурирующей банды «Шкаляри» засели на том же курорте и следят за каждым ее шагом.

Самарджию подозревают в связях и с той, и с другой бандой. Поговаривают, что он был хорошим знакомым и едва ли не правой рукой лидера «Шкаляри» Йована Вукотича, убитого в Стамбуле год назад

В гостиничном номере, где остановился Самарджия, нашли четыре пистолета, более 150 тысяч евро (14,6 миллиона рублей), пару дорогих наручных часов, килограмм кокаина и Тияну Тегелтию — жену советника президента боснийского региона Республика Сербская. «Это было неожиданно», — заявил представитель боснийских правоохранительных органов, комментируя арест.

Черногорским наркобизнесом 15 лет правил Дарко Шарич по прозвищу Кокаиновый Король

«Кавач» и «Шкаляри» — две банды из черногорского портового города Котор, причем обе названы в честь местечек в его пригороде. В самом начале банда была одна — «Шкаляри», — и ее возглавлял местный преступный авторитет Дарко Шарич по прозвищу Кокаиновый Король. По оценке властей Черногории, наркобизнес приносил ему около миллиарда евро в год.

Под руководством Шарича черногорская наркомафия наладила контакты с командами грузовых судов, которые ходили в Латинскую Америку, и с их помощью возила наркотики под видом легальных грузов. Кокаин и героин оседали в европейских портах, а затем распространялись по всей Европе.

1 млн евро в год зарабатывал Кокаиновый Король из Черногории

Шарич старался действовать тихо, а неудобных политиков и прокуроров покупал или же устранял. Почти 15 лет ему удавалось избегать ненужного внимания, но в 2014 году он все же попался.

Футбольные фанаты, к тому времени составлявшие костяк «Шкаляри», предпочитали совсем другие методы. Как только Кокаиновый Король оказался за решеткой, банда тут же развалилась на части, между которыми начались кровавые разборки.

Дарко Шарич на суде в 2014 году Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Которские банды фактически перебили друг друга сами»

Поводом для начала бандитских войн стали 200 килограммов кокаина, который люди из «Кавача» забыли на складе «Шкаляри» в испанской Валенсии. Они надеялись уладить вопрос мирно и даже предлагали заплатить за свои же наркотики, но в «Шкаляри» отказались от денег.

Вражда двух банд не ограничилась Балканами и вскоре перекинулась на Испанию, Германию, Австрию, Нидерланды и Грецию. В ход шли методы чикагских гангстеров столетней давности: кого-то взорвали, кого-то расстреляли из проезжающего автомобиля, многих поймали и замучили в тайных пыточных камерах.

В одной из сводок о разборках «Кавача» и «Шкаляри» упоминается киллер в реалистичной силиконовой маске — почти как у Тома Круза в фильме «Миссия невыполнима»

После гибели лидера «Шкаляри» Йована Вукотича в 2022 году турецкая полиция арестовала несколько лидеров «Кавача». В результате, как рассказал изданию Vice представитель американских правоохранительных органов, работающий в этом регионе, серьезно пострадали обе банды.

«Которские банды фактически перебили друг друга сами, — объяснил он. — Кавач, вероятно, победил, но они не смогли удержаться и продолжали охотиться за всеми людьми "Шкаляри", до которых могли дотянуться. Из-за этого их в итоге и арестовали».

Младен Самарджия Фото: Europol

Наркоторговца выследили полицейские под прикрытием, которые внедрились в его банду

Арест Младена Самарджии стал результатом операции с кодовым названием «Токио», которая продолжалась целый год. Чтобы собрать доказательства его вины, сотрудникам полиции, работавшим под прикрытием, пришлось внедриться в банду под видом наркокурьеров.

Еще несколько агентов контактировали с наркоторговцем в качестве оптовых покупателей. Один из них приобрел у него два килограмма героина и попросил расфасовать их по пакетам весом 250 и 500 граммов. Отпечатки пальцев, оставленные на этих пакетах, и позволили полиции подтвердить личность Самарджии.

В конце концов правоохранительные органы Словении пришли к выводу, что Самарджия и его люди занимались контрабандой наркотиков в странах Европейского союза, Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории.

Самарджия лично координировал транспортировку груза и вербовал новых людей. До 2021 года для этого часто использовался криптомессенджер Sky, популярный в бандитской среде

В Словении подозревают, что Самарджия причастен к контрабанде по меньшей мере 790 килограммов кокаина. В 2022 году наркоторговца ненадолго задержали в Боснии — он участвовал в ресторанной драке, которая закончилась перестрелкой. Тонкости боснийских законов не позволили экстрадировать его в Словению, поэтому после расследования он вновь оказался на свободе.

Тияна Тегелтия Tijana Tegeltija. Фото: @tikitile

Муж женщины, которую нашли в номере наркоторговца, был соратником Милорада Додика

Тияна Тегелтия, которую обнаружили в номере арестованного наркоторговца, — жена Милана Тегелтии, бывшего председателя судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины и советника президента Республики Сербской Милорада Додика.

Известно, что супруги планировали развестись и живут по отдельности, однако остается неизвестным, оформлен ли их развод официально. Местные журналисты утверждают, что наркобарона и Тияну Тигелтию связывают романтические отношения.

Соединенные Штаты уже выразили озабоченность настолько тесными связями между опасным преступником и руководством Республики Сербской.

Организованная преступность и деятельность кокаиновых картелей в Боснии и на западе Балканского региона давно вызывает беспокойство. Арест одного из лидеров «Шкаляри» при контакте с приближенными Додика ничуть не способствует уменьшению этого беспокойства представитель правоохранительных органов США

Знакомство Самарджии и Тегелтии может объясняться не только коррупцией. Милан Тегелтия возглавляет футбольный клуб «Борац Баня-Лука», а на Балканах фанатские группировки зачастую сотрудничают с наркомафией.