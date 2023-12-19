Оксана Самойлова назвала распространенную ошибку блогеров

Оксана Самойлова назвала ошибкой то, что блогеры строят жизнь вокруг соцсетей

Известная российская блогерша и жена рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) Оксана Самойлова назвала распространению ошибку блогеров. На эту тему она высказалась в интервью для канала «Нейроны на миллион», доступном на YouTube.

Блогерша заявила, что ничего не делает специально ради популярности и контента в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Я просто показываю свою жизнь в Instagram», — заверила Самойлова и добавила, что соцсети в ее списке приоритетов стоят на последнем месте.

Самойлова назвала ошибкой всех блогеров, что они строят свою жизнь вокруг соцсетей. «Они живут ради того, чтобы создавать контент, а я просто живу и создаю контент», — заключила она.

Ранее популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников посоветовал тем, кто хочет прославиться в сети, много трудиться. По его мнению, успех зависит в первую очередь от упорства.