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14:12, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Оксана Самойлова назвала распространенную ошибку блогеров

Оксана Самойлова назвала ошибкой то, что блогеры строят жизнь вокруг соцсетей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская блогерша и жена рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) Оксана Самойлова назвала распространению ошибку блогеров. На эту тему она высказалась в интервью для канала «Нейроны на миллион», доступном на YouTube.

Блогерша заявила, что ничего не делает специально ради популярности и контента в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Я просто показываю свою жизнь в Instagram», — заверила Самойлова и добавила, что соцсети в ее списке приоритетов стоят на последнем месте.

Самойлова назвала ошибкой всех блогеров, что они строят свою жизнь вокруг соцсетей. «Они живут ради того, чтобы создавать контент, а я просто живу и создаю контент», — заключила она.

Ранее популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников посоветовал тем, кто хочет прославиться в сети, много трудиться. По его мнению, успех зависит в первую очередь от упорства.

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      Олег Давыдов
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